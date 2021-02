Le Conseiller du Président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar a affirmé, vendredi depuis Mila, que la conjoncture que traverse actuellement le pays "requiert l'attachement à tout ce qui est susceptible de consolider les constantes, l'identité et l'unité nationales pour faire face à toute menace provenant de l'étranger".

"L'Etat œuvre en cette conjoncture à lutter contre la corruption et à poursuivre le processus d'édification au service des citoyens", ce qui exige de "rejeter les attitudes et toutes influences religieuses, culturelles et politiques provenant de l'étranger", a indiqué M. Belakhdar lors d'une rencontre avec les associations et comités religieux locaux à Oued Seggane (Mila).

Abondant dans le même sens, il a souligné l'importance de la conjugaison de tous les efforts au service de l'Algérie, comme fut le cas durant la Guerre de libération en vue d'édifier l'Algérie nouvelle "dont les prémices ont apparu après le Hirak qui a laissé place à un changement pacifique, cristallisé par l'élection du Président Abdelmadjid Tebb oune".

Le Conseiller du Président de la République a appelé à fournir davantage d'efforts pour l'édification de l'Algérie nouvelle.

"Dans l'Algérie nouvelle, il n'y a plus de place aux détracteurs, et tout un chacun est appelé à donner le meilleur de lui-même sous la bannière des institutions de la République", a-t-il indiqué valorisant les efforts des zaouïas en matière de formation et de diffusion des idées à même de renforcer l'appartenance à notre culture et identité, fort rempart contre toute influence des conspirateurs".

Lors de sa visite avec le wali de Mila, Abdeouahab Moulay, à la zaouia de Cheikh El Hocine dans la commune de Sidi Khelifa (Mila), M. Belakhdar a salué le rôle de cette institution religieuse modérée dont ont émergé des personnalités religieuses et révolutionnaires et des hommes d'Etat.

Il a également salué son apport en matière d'enseignement du Coran et dans le domaine caritatif à travers le développement de projets wakf pour perpétuer le legs des aïeux et inculquer les valeurs et les constantes nationales aux générations.

Le conseiller a pris connaissance de l'histoire et du legs civilisationnel et religieux de la zaouia de Cheikh El Hocine, ainsi que de sa contribution à la Révolution de libération nationale.

Lors de sa visite de deux jours dans la wilaya de Mi la, le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses a donné le coup d'envoi du séminaire annuel Cheikh M'Barek El Mili.