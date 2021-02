Les responsables locaux, élus et chefs de daïras, ont été instruits à l'effet de prioriser leurs besoins destinés à être pris en charge dans le cadre du programme des zones d'ombre, a-t-on appris vendredi du responsable local de la planification et du suivi budgétaire, Ali Koba.

"Cette démarche vise à préparer les fiches techniques de ces projets destinés à être réalisés au titre de l'exercice 2021, pour pouvoir les budgétiser lors des séances d'arbitrage des plans communaux de développement (PCD) qui se tiendront incessamment" a-t-il souligné. Le restant des projets inscrits dans le cadre de ce programme destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations et dont les délais de réalisation ne dépassent pas les 2 à 3 mois, "seront pris en charge dans le cadre du programme tracé par la wilaya qui s'étale sur 3 années", a-t-il indiqué S'agissant des 19 communes de la wilaya n'ayant pas été inscrites à ce programme de zones d'ombres, M. Koba a souligné que "le développement local ne se limite pas au programme des zones d'ombre et elles bénéficient de projets avec d'aut res sources de financement". La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 402 projets à travers 48 communes dans le cadre du programme des zones d'ombre dont plus d'une centaine ont été réalisés et mis en service durant l'année écoulée, a, par ailleurs, rappelé le même responsable.