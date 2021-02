Pas moins de 21 cantines scolaires destinées au cycle primaire sont en cours de réalisation dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mercredi des services de la direction locale de l’Education. D’une capacité journalière de 200 repas chauds chacune, ces nouvelles installations, dont les travaux sont en voie d’achèvement, se répartissent entre les communes, d’Ouargla, Touggourt, El-Hedjira et Tebesbest, a-t-on précisé. Le secteur de l’Education à Ouargla a été renforcé, durant l’actuelle saison scolaire, par neuf (9) structures similaires implantées au niveau de cinq communes, à savoir Rouissat, N’goussa, Touggourt, Nezla et Blidet-Amor, selon la même source. En dépit des efforts consentis pour l’amélioration de la restauration scolaire dans la wilaya d’Ouargla qui totalise actuellement 333 établissements éducatifs dotés de cantines, certaines lacunes doivent être comblées estiment des membres de la Commission de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et des Affaires religieuses à l’APW d’Ouargla. Ils ont mis l'accent sur la nécessité d'une intervention perm ettant de réhabiliter certaines de ces structures, de remédier à la contrainte de l’exiguïté des lieux et de les raccorder au réseau de gaz naturel, et de les doter d’équipements de froid.