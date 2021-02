La décision de réouverture du poste frontalier intervient sur instruction du Gouvernement d’accélérer les mesures logistiques et préparer ce point de passage frontalier à l’activité commerciale, notamment à l’exportation des produits agricoles dans une première phase, a indiqué le wali d’El-Oued, Abdelkader Rakaa, lors d’une réunion de la commission technique constituée à cet effet.

Les services du Premier ministère ont pris cette décision dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de nombreux professionnels, notamment les agriculteurs, comme mesure efficiente pour le règlement de la problématique des surplus de production agricole qui ont engendré des pertes aux agriculteurs, a-t-on expliqué. La commission technique, composée de représentants des instances administratives et des organisations professionnelles, s’est déplacée au Poste frontalier de Taleb-Larbi (84 km Est d’El-Oued) pour s’enquérir de l’état de préparation et de disposition de cette structure à gérer l’activité commerciale.

Des professionnels locaux, à travers les Chambres de l’agriculture, de l’Industrie et du Commerce, ont salué la mesure qui ne manquera pas, selon eux, de contribuer à l’impulsion de la dynamique commerciale dans la wilaya, après une longue phase de léthargie imposée par la pandémie du Covid-19. Le nouveau poste frontalier terrestre de Taleb-Larbi, mis en service le 20 aout 2019, a été conçu conformément à des standards techniques bien étudiés, selon les rapports de bureaux d’études spécialisés d’architecture et d’urbanisme.

Il présente toutes les commodités et servitudes nécessaires qui font de lui, en plus d’être un passage frontalier terrestre de voyageurs, un poste de transit commercial par excellence et une plateforme pour l’exportation de produits locaux, à leur tête les produits agricoles et de transformation industrielle, selon la même source.