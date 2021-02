Les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) en Tunisie ont voté, mardi, en faveur de l'envoi d'une unité d'hélicoptères en Centrafrique et du prolongement de la mission relative au déploiement d'une unité de transport militaire aérien au Mali sous la bannière de l'Organisation des Nations Unies, rapporte l'agence de presse TAP.

La première décision, relative à l'envoi d'une unité d'hélicoptères en Centrafrique, a recueilli 110 voix pour, 2 contre et 4 abstentions.

La deuxième décision relative à la prorogation de la mission de déploiement d'une unité militaire de transport aérien au Mali a été approuvée par 113 voix, une voix contre et 5 absentions.

L'envoi d'une unité d'hélicoptères en Centrafrique s'inscrit dans le cadre du soutien à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca).

Pour ce qui est du prolongement de déploiement d'une unité au Mali, il s'inscrit dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).