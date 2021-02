La version arabe de l'"encyclopédie algérienne" sur l'histoire, la politique, la culture, la littérature, les arts, les vestiges et les monuments historiques est parue récemment aux éditions "Kalma".

Cette version, qui se décline en quatre tomes, comprend des ajouts et des chapitres sur l'histoire de l'Algérie antique.

Les académiciens, chercheurs et journalistes ayant contribué à la réalisation de cet ouvrage ont approfondi leurs études et ont effectué des recherches sur la culture et le patrimoine algérien, avec ses différentes composantes, à travers les âges ainsi que sur les arts et la littérature.

Dans sa première partie, cet ouvrage apporte des informations sur les périodes de l'histoire de l'Algérie, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, sous la plume de Benyoub Rachid, qui a supervisé la réalisation de la version arabe.

Il évoque, dans cette partie, plusieurs questions liées à l'histoire antique et moderne de l'Algérie, marquant des haltes aux étapes phares.

Au troisième chapitre de cette partie, le Professeur Abdelaziz Boubakir apporte une contribution intitulée "l'Algérie aux yeux de s célébrités" dans laquelle il cite certaines célébrités à travers le monde qui ont été impressionnées par l'Algérie, à l'instar de Che Guevara, Abbas Mahmoud Al-Akkad, Olof Palme, John Kennedy, Garcia Marquez et autres.

Cette partie présente, entre autres, les archives sportives du journaliste Abdelhakim Belebti sur les réalisations du sport algérien.

Le Tome II de l'Encyclopédie est dédié au patrimoine de l'Algérie qui regorge de sites et monuments archéologiques et historiques comme l'illustre si bien le bassin archéologique découvert récemment à Ain Lahneche (Sétif).

Celui-ci témoigne d'une présence humaine remontant à plus de 2,4 millions d'années et est considéré comme le deuxième plus ancien site d'occupation humaine au monde.

Un aperçu y est donné des cités antiques comme Siga, Thagaste, Tibeste et Tahert, des lieux de culte (mosquées et églises), de la Kalâa des Béni Hammad, du Mzab, en mettant en relief les différents styles architecturaux qui se sont succédé (numide, byzantin, islamique et andalous).

Dans le troisième chapitre du Tome II, Ouiza Gallèze, chercheure s'intéressant au patrimoine, aborde l'artisanat, l'oralité, les techniques d'irrigation et d'autres éléments du patrimoine qu'il importe de sauvegarder. Le Tome III est consacré aux arts et lettres. L'écrivain et journa liste Hamid Abdelkader donne une lecture analytique de la production intellectuelle, scientifique et littéraire en Algérie, rendant hommage à des figure emblématiques du champ intellectuel et littéraire algérien à l'image de Mustapha Lacheraf, Mohamed Arkoun, Saint Augustin, Abdelhamid Benhadouga, Amin Zaoui et Boudjedra.

Makhlouf Boukrouh qui a mis en scène plusieurs pièces de théâtre se penche, dans le deuxième chapitre du Tome III, sur le contexte ayant présidé à l'émergence du théâtre algérien.

Une partie est consacrée aux biographies des pionniers du théâtre tels que Sid Ahmed Agoumi, Mahieddine Bachtarzi, Fatiha Berber, Abdelkader Alloula et Rouiched.

Le chapitre contient également des contributions sur les genres musicaux algériens ainsi qu'un exposé sur la poésie populaire de l'universitaire Abdelkarim Ouzeghla qui a qualifié cette poésie de "registre riche d'évènements importants permettant de préserver les acquis de la Nation et de mettre en lumière ses monuments et ses valeurs".

Le mouvement des arts plastiques a été abordé avec grand intérêt dans cette Encyclopédie qui a passé en revue les premier pas des arts plastique dans le pays avant d'évoquer ses piliers et ses fondateurs, dont Ben Debbagh, Issiakhem, Temmam, Aïcha Haddad et Mohamed Racim.

Le cinéma algérien a été éga lement évoqué à travers une contribution du cinéaste et critique, Ahmed Bedjaoui, qui a mis en exergue le rôle du cinéma algérien en tant qu'arme de lutte dans les foras internationaux par le traitement réservé à la cause algérienne.

Dans son quatrième tome, intitulé "L'histoire et la mémoire", l'encyclopédie a consacré un chapitre à l'Algérie antique dans lequel le professeur Mohamed Elhadi Harech, spécialiste en histoire de Numidie et des pays du Maghreb dans les temps anciens a écrit sur l'histoire de l'Algérie antique, où il a évoqué les cadres de la société, la vie intellectuelle, la religion et les coutumes, outre un chapitre au Royaume de Numidie.

Pour sa part, le chercheur Abdelhakim Belbeti, a écrit sur le thème de "l'Algérie depuis les conquêtes musulmanes jusqu'à l'époque des fatimides et le transfert du pouvoir des Arabes aux Amazighs", outre l'Algérie Ottomane, l'expansionnisme coloniale et la résistance populaire.

Un aperçu sur des figures historiques et les personnalités nationales, à l'instar de Mohamed Boudiaf, Abban Ramdan, Mustapha Ben Boulaid et Hassiba Ben Bouali, a été donné dans ce dernier tome.