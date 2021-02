La générale de la pièce "Loading" destinée au jeune public a été présentée mardi au théâtre régional Djillali Benabdelhalim de Mostaganem.

Cette nouvelle œuvre théâtrale produite par l'établissement culturel et mise en scène par Aissa Chouat, traite de l'histoire d'un enfant Samir (campé par le comédien Beguenenou Mansour), épris par les jeux électroniques au point de devenir dépendant et retiré de son environnement familial et scolaire, négligeant les rapports sociaux.

Un jour, il fut surpris par l'apparition d'un personnage de fiction qui l'emmène avec sa sœur "Lina" (rôle endossé par l'actrice Djaousti Cheikh Fatima) dans le "monde des choses" qu'il a délaissé, pour découvrir que le livre (incarné par l'acteur Draoui Fethi ) est une source de connaissances et une référence pour les sciences et la technologie.

La directrice de production, Nabila Mohammedi a déclaré, à l'APS, que cette pièce, basée sur la chorégraphie, attire l'attention de l'enfant sur l'importance de l'utilisation positive et utile des technologies et le livre qui est la référence.

Cette œuvre théâtrale a été présentée dans le cadre de l'inauguration du programme artistique et culturel du Théâtre régional "Djillali Benabdelhalim" pour l'année culturelle 2020-2021, dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie de la Covid-19 exigeant le port du masque de protection et la distanciation, entre autres. Concernant les nouvelles œuvres produites par le théâtre régional, Mme Mohammedi a indiqué que l'équipe artistique se prépare pour une œuvre théâtrale qui traite du personnage du poète Lakhdar Benkhelouf et une autre de marionnettes géantes, qui sera présentée dans le cadre du "théâtre de rue".

Il est prévu du 9 au 16 février la présentation de la nouvelle représentation théâtrale "Loading", ainsi que la pièce "Baccalauréat" mise en scène par Azzeddine Abbar, qui a remporté le premier prix au Festival national du théâtre professionnel de l'édition 2018 et la pièce "Khatini" produite en 2019 par le réalisateur Ahmed Rezzak.