Versé dans le groupe D, le MCA, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, aura fort à faire vendredi face au Zamalek, finaliste de la dernière édition, perdue face à son voisin Al-Ahly (1-2).

Le "Doyen", en perte de vitesse en championnat avec une série de quatre matchs sans victoire, dont deux défaites en déplacement, devra sortir le grand jeu, notamment sur le plan défensif, pour essayer de réussir ses débuts dans cette phase de poules et accrocher le Zamalek, dirigé par le Portugais Jaime Pacheco.

Meilleure attaque du championnat égyptien en compagnie d’Al-Ahly avec 19 buts marqués en 11 matchs, le Zamalek bénéficiera de la faveur des pronostics, lui qui ne s’est incliné qu’une seule fois cette saison sur le terrain de Ghazl El-Mehalla (2-1). Un bon résultat du "Doyen" au Caire lui permettra non seu lement de retrouver la sérénité, mais également réaliser un bon coup d’entrée, dans un groupe où figurent également l’ES Tunis et Teungueth FC (Sénégal), dont il s’agit de la première participation. Cette rencontre sera dirigée par l’Ethiopien Tessema Weyesa Bamlak, assisté de ses compatriotes Temesgin Atango Samuel et Mitiku Tewodros. De son côté, le CRB, qui signe son retour dans cette épreuve après deux décennies d’absence, affrontera dans le groupe B le deuxième club le plus titré dans cette compétition, le TP Mazembe, avec cinq couronnes, en compagnie du Zamalek.

En l’absence de plusieurs joueurs cadres blessés tels que les milieux de terrain Housseyn Selmi, Zakaria Draoui et l’attaquant Hamza Belahouel, le Chabab, invaincu jusque-là, toutes compétitions confondues, sera certainement mis à rude épreuve face à une équipe de Mazembe intraitable dans son antre de Lubumbashi. A l’instar du CRB, le club congolais est également invaincu depuis le début de l’exercice. En championnat, les "Corbeaux" pointent à la 2e place au classement avec 32 points, en compagnie de l’AS Vita Club, à une longueur du leader Sanga Balende. Exempté du 1er tour préliminaire, le TPM s’est qualifié à la phase de poules aux dépens des Gabonais de Bouenguidi Sports, en remportant les deux matchs sur le même score (2-1). La Confédération africaine de football (CAF) a confié cette rencontre à l'arbitre international gabonais Eric Arnaud Otogo-Castane, assisté de ses compatriotes Boris Marlaise Ditsoga et Urbain Ondo Ndong. L'autre match du groupe B opposera samedi au stade Loftus Versfeld à Pretoria (17h00 algériennes) les Sud-africains de Mamelodi Sundowns aux Soudanais d'Al-Hilal Omdurman.