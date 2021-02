Près de 500 athlètes, messieurs et dames, de différentes catégories d'âge sont attendues le 20 février à Tizi-Ouzou, pour disputer le Championnat national 2021 de Cross-country, a appris l'APS mercredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

Une compétition qui se déroulait habituellement dans la commune de Fréha, mais cette année, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur le Domaine Chaâbani, situé à l'entrée de Tizi-Ouzou, non loin du grand marché au gros.

Une épreuve qui sera qualificative aux prochains Championnats d'Afrique de cross (Cadets/Juniors et Seniors), prévus les 6 et 7 mars 2021 à Lomé (Togo).

C'est d'ailleurs par rapport à cela que la FAA a sollicité la télévision nationale pour retransmettre, en direct, ce Championnat national de cross, car revêtant une grande importance.

"Le programme horaires des courses sera arrêté juste après la réponse de la télévision nationale concernant retransmission en direct de cet évènement" a encore précisé la FAA dans un communiqué. Le Championnat national de cross sera précédé de deux courses, réservées aux benjamins et aux minimes (Garçons et Filles) de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on encore annoncé de même source.

La Ligue de Tizi-Ouzou a été la seule à avoir déposé un cahier des charges en bonne et due forme, avant la date butoir, pour abriter ce Championnat national de cross.

Dans le cadre de la préparation de cet évènement, le nouveau président de la FAA, Farid Boukaïs a tenu une réunion mardi 9 février, au siège de la Direction de la Jeunesse et des Sports de Tizi-Ouzou. Il était accompagné du représentant de la Direction de l'organisation sportive de l'instance (DOS/FAA), Amine Djouhri, et en présence du Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Aziz Tahir.