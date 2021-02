Le Royaume-Uni a enregistré 12.364 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre total de cas confirmés dans le pays à 3.972.148, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Le Royaume-Uni a également signalé 1.052 nouveaux décès liés au COVID-19, soit un nombre total de morts s'élevant désormais à 113.850. Ces chiffres n'incluent que les décès de personnes mortes dans les 28 jours suivant leur premier test positif.

Les derniers chiffres ont été révélés alors que le Royaume-Uni intensifie ses efforts pour accélérer le déploiement des vaccins afin de maîtriser la pandémie. Selon les derniers chiffres officiels, plus de 12,6 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin anti-COVID-19 dans le pays. Le Royaume-Uni entend achever la vaccination des groupes prioritaires, qui couvrent 15 millions de personnes, d'ici la mi-février et offrir à tous les adultes leur première dose d'ici l'automne. Plus tôt mardi, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé des amendes sévères allant jusqu'à 10.000 livres (environ 13.780,77 dollars) et des peines de prison allant jusqu'à 10 ans pou r ceux qui enfreindront les règles de quarantaine conçues pour empêcher de nouveaux variants du coronavirus d'entrer dans le pays.

M. Hancock a également annoncé qu'à partir de lundi, toutes les personnes arrivant de l'étranger seront tenues par la loi de passer d'autres tests du COVID-19 les deuxième et huitième jour de leur quarantaine.