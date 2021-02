La moitié nord de la France est placée en vigilance orange, en raison de l'arrivée d'une vague de grand froid et de risques d'importantes chutes de neige et de verglas dès ce mardi après-midi, selon Météo-France.

L'institut météorologique a étendu son alerte à 36 départements situés dans le nord du pays avec des températures polaires allant jusqu’à -7 degrés, et un ressenti de -14 à -16 degrés. Trente-et-un départements sont concernés par la vigilance orange pour neige et verglas, quatre des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Somme et Aisne) pour grand froid, tandis que la Somme est concernée également par une vigilance pour risques de "crues".

Dans son bulletin, Météo-France évoque "un épisode neigeux remarquable, nécessitant une vigilance particulière, du fait des hauteurs de neige attendues".

De fortes chutes de neige sont également attendues, avec entre 10 et 15 cm de neige sur le nord du Finistère et les Côtes-d'Armor et plus généralement entre 5 à 10 cm sur l'ensemble de la Bretagne.