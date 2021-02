Un feu de forêt qui fait rage depuis plus de deux semaines à Cuesta del Ternero, dans la région argentine de Patagonie, n'est pas entièrement maîtrisé, ont déclaré mardi les autorités environnementales du pays.

Le vice-ministre de l'Environnement et du Développement durable, Sergio Federovisky, a déclaré à Radio Provincia que l'incendie dans la zone touristique d'El Bolson, dans la province méridionale de Rio Negro, "est contenu, mais pas maîtrisé". Le feu a débuté le 24 janvier après qu'une famille a fait un barbecue à quelques mètres d'une forêt et n'a pas réussi à éteindre l'incendie, qui s'est rapidement propagé dans la région.

La zone touchée "est estimée à environ 7.500 hectares, compte tenu des nouvelles avancées du feu", a fait savoir le Service de prévention et de lutte contre les incendies de forêt de Rio Negro.

Samedi, le gouvernement provincial de Rio Negro a déclaré l'état d'urgence et de catastrophe dans la région, en raison des dommages environnementaux et des risques encourus par les habitants.

Ces dernières heures, l'incendie a menacé les maisons d'une communauté indigène mapuche, mais il a été maîtrisé à environ 200 mètres des maisons.