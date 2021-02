Les enquêteurs indonésiens doivent publier mercredi un rapport préliminaire sur les causes de l'accident du Boeing 737-500 de Sriwijaya Air qui s'est abîmé au large de l'Indonésie le mois dernier.

Les 62 passagers et membres d'équipage, dont une dizaine d'enfants, sont morts quand l'appareil a plongé de quelque 3.000 mètres en moins d'une minute avant de disparaître dans la mer de Java. L'avion vieux de 26 ans, opéré précédemment par les compagnies américaines Continental Airlines et United Airlines, a atteint l'eau quatre minutes après son décollage de Jakarta.

Il devait se rendre à Pontianak, une ville de l'île de Bornéo à 90 minutes de vol.

L'agence indonésienne de sécurité des Transports (KNKT) doit publier son premier rapport sur l'accident vers 7H00 GMT.

L'équipage n'avait pas lancé de message d'alerte ni signalé de problème technique avant l'accident et l'appareil était probablement intact quand il a plongé dans l'eau, a indiqué précédemment l'agence.

La zone relativement limitée où des débris ont été retrouvés et les informations de l'une des boîtes noires, montre nt que les réacteurs fonctionnaient toujours au moment de l'impact.

Les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre boîte noire, l'enregistreur des conversations dans le cockpit.

L'agence a décrit les communications avec les contrôleurs aériens comme normales jusqu'à ce que l'appareil dévie sensiblement de sa trajectoire.

L'équipage, avec à sa tête un capitaine expérimenté, n'a alors pas répondu aux questions répétées de la tour de contrôle.

Le départ de l'avion avait été retardé à cause d'un violent orage, mais il n'y a pas d'indications que la météo ait pu être un facteur important au moment de l'accident, ont précisé les autorités. Une équipe de l'agence américaine en charge de la sécurité des transports (NTSB) participe à l'enquête ainsi que des représentants de Boeing et du régulateur américain de l'aviation (FAA).

C'est le premier accident mortel impliquant la compagnie indonésienne régionale Sriwijaya Air depuis ses débuts en 2013.

Mais le secteur aérien en Indonésie a régulièrement connu des tragédies ces dernières années.

En octobre 2018, 189 personnes sont mortes dans l'accident d'un Boeing 737 MAX exploité par Lion Air qui s'est aussi abîmé dans la mer de Java, douze minutes après son décollage de Jakarta.

Cet accident a été imputé par la suite à un problème du système antidécrochage MCAS.

L'avion de Sriwijaya n'appartient pas à la nouvelle génération controversée de Boeing 737 MAX mais est un Boeing 737 "classique".