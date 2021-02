La wilaya de Mila a bénéficié d’une enveloppe financière de 1,4 milliard de dinars au titre de l’exercice 2021 destinée à la réalisation de projets dans les zones d’ombre recensées à travers ses 32 communes, a-t-on appris mardi, du wali Abdelouahab Moulay.

Dans le cadre des efforts consentis par l’Etat pour prendre en charge les préoccupations des habitants des zones d’ombre, la wilaya de Mila a bénéficié d’une enveloppe financière destinée à la concrétisation de projets au profit de plusieurs zones d’ombre et régions enclavées s’agissant notamment de l’ouverture de pistes et le raccordement aux réseaux divers, a-t-il précisé à la presse en marge d’une visite dans les zones d’ombre relevant des communes de la daira Terai Bainan.

La daira de Terai Bainan a bénéficié de pas moins de 10 opérations pour le renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) , la réalisation de réseaux d’assainissement, et l’ouverture et réhabilitation des routes dans le cadre de la prise en charge des zones d’ombre pour un budget de 150 millions DA, a révélé le chef de l’exécutif local, depuis l’école primaire Frè res Djamaâ de la commune Tassal, où il a inspecté le projet de réalisation du réseau chauffage à travers l’installation d’une citerne du gaz propane, une opération ciblant 5 autres écoles de la même collectivité locale.

Le même responsable a aussi inspecté plusieurs projets de développement pour le renforcement de l’AEP touchant plusieurs mechtas des communes Terai Bainan, Amira Arras, et Tassal à travers la réalisation de deux réservoirs d’eau, et une station de pompage, en plus de l’entretien de la route reliant la mechta Boualdad à la commune Amira Arras et la route nationale (RN)105 sur une distance de 1,4km.

Sur place, il a insisté sur l’importance d’achever le restant des travaux portant essentiellement sur le raccordement des réservoirs d’eau au réseau d’électricité pour les mettre en service "dans les meilleurs délais".

Le chef de l’exécutif local a eu, au cours de cette visite de terrain, à écouter les préoccupations des habitants des différentes zones d’ombre et a donné des instructions pour prendre les mesures nécessaires en vue d’aplanir les problèmes soulevés à l’origine du retard enregistré dans la réalisation de projets inscrits.

Le wali a assuré que les efforts de l’Etat "se poursuivent pour améliorer le cadre de vie des ces population