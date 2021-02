La société égyptienne du pétrole "EGPC" (Egyptian General Petroleum Corporation) et la compagnie publique du gaz "EGAS" ont annoncé le lancement d'un appel d'offres, d'ici la fin du mois de février, pour l'exploration de pétrole et de gaz.

Ce projet se justifie par la nécessité pour le pays d'augmenter notamment sa capacité de production de pétrole afin de faire face à l'arrivée à maturité d'un nombre important de champs pétroliers.

En 2020, l'Egypte a produit en moyenne 600.000 barils de pétrole par jour, soit son plus bas niveau depuis 40 ans.

Cette production ne suffit plus la demande domestique en carburant.

Selon le ministre du Pétrole, Tarek El Molla , le programme portera sur des blocs en mer Méditerranée et dans le delta du Nil, ainsi que sur des blocs onshore situés dans les déserts occidental et oriental. Pour le moment, EGPC et EGAS n'ont pas donné plus de détails concernant les critères de sélection des futurs soumissionnaires.

Bien que le pays ait une faible capacité en matière de production de pétrole, il est néanmoins considéré comme l'un des plus grands producteurs de gaz sur le continent africain avec environ 7 milliards de pieds cubes par jour enregistrés en 2020.