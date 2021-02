L'Algérie et la Suisse ont mis en avant lundi "l'impératif respect du droit international et de la mise en œuvre des résolutions onusiennes" concernant les questions palestinienne et sahraouie, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Chargé par le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger au Conseil de la nation, M. Rachid Boushaba, a reçu, au siège du Conseil de la nation, deux membres du Conseil national de la Confédération suisse, Elizabeth Schneider-Schneiter et Nicholas Walder, avec lesquels il a évoqué la nécessité de coordonner les positions au niveau des fora parlementaires internationaux afin de défendre la démocratie et la légalité internationale.

Ils ont souligné, à cet égard, "la nécessité de respecter le droit international et d'appliquer les résolutions pertinentes de l'ONU, notamment celles liées aux causes palestinienne et sahraouie".

La rencontre a également permis de "passer en revue l'état des relations bilatérales historiques et les relations parlementaires en particulier, ainsi que les moyens de les hisser à un niveau supérieur", a indiqué la même source, relevant qu'un accent a été mis sur "l'importance du rôle des parlements dans le renforcement des relations entre les pays".

Dans ce cadre, M. Boushaba a rappelé l'intérêt accordé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la démocratie participative, en "prêtant attention à la société civile et à son rôle dans la vie politique et économique du pays". Les parties sont convenues au terme de cette rencontre d'activer les groupes d'amitié parlementaires et d'intensifier les échanges entre les parlementaires des deux pays pour accompagner les efforts consentis pour la diversification de la coopération économique et scientifique entre les deux gouvernements, ajoute la même source.

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence de: Abdelkader Shenini, vice-président de la commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, également vice-présidente du Groupe d'amitié parlementaire algéro-suisse, de Leila Brahimi , membre du Conseil de la nation, et de Mohamed Arabaoui, vice-présiden t de la commission des affaires étrangères, ainsi que Sid Ali Bouhouia, rapporteur de la commission des affaires étrangères.