Le Général-major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces aériennes, effectue depuis dimanche, une visite de travail et d'inspection à la 6e Région militaire (Tamanrasset), a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre des visites d'inspection aux différentes régions militaires, le Général-major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces aériennes, est arrivé pour visite de travail et d'inspection à la sixième région militaire à Tamanrasset, entamée le 7 février 2021 à partir du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar où il a été accueilli par le Général-major, Mohamed Adjroud, commandant de la 6e région militaire", a indiqué la même source.

Le Général-major Laraba a "inspecté les unités aériennes postées sur la bande frontalière ainsi que la base de déploiement relevant du secteur, et s'est enquis de l'état des moyens aériens avant de se rendre au secteur opérationnel à In Guezzam où il a rencontré les cadres et éléments des unités aériennes et de la base de déploiement du secteur".

Le Commandant des Forces aériennes s'est rendu par la suite à la base aérienne de Tamanrasset où il a inspecté les moyens, les équipages et l'état du matériel aérien. Le Général-major Mahmoud Laraba devra au troisième et dernier jour de sa visite se rendre au 3ème sous-secteur à Hassi-Tiririne relevant du secteur opérationnel d'In Guezzam.