Le projet de réhabilitation de la ferme aquacole de Boukais, commune située à 50 km au nord-ouest de Bechar, est en bute à des retards "inacceptables'', a indiqué lundi le wali de Bechar lors d'une visite de travail à ce site.

"Les retards enregistrés dans les travaux de réhabilitation de cette ferme, qui ont été entamés en juin 2020, sont déplorables et il sera procédé à une enquête administrative pour connaitre les causes de ces retards'', a affirmé M. Mohamed Belkateb à ce sujet.

Une telle situation est "inacceptable'' dans ce genre de projet économique, qui vise le développement et la promotion de l'aquaculture et la pisciculture dans la wilaya, a-t-il souligné. Actuellement, le secteur de la pêche et de l'aquaculture a investi dans une première phase des travaux de réhabilitation de cette ferme aquacole pour un montant de 12 millions DA, dans le cadre d'un partenariat algéro-égyptien tendant au développement de ses capacités de production pour les faire passer de 50 à 200 tonnes/an de différentes espèces de poissons d'eau douce, notamment le Tilapia et le Mulet, se lon les responsables locaux du secteur.

"Ce partenariat algéro-égyptien permet, en plus du transfert de technologies en la matière, le développement des différents processus d'élevage de variétés de poissons d'eau douce'', a déclaré à l'APS Djamel Boulekhessaim, directeur régional du secteur.

La ferme aquacole de trois (3) hectares, qui a été inaugurée en mars 2015, est dotée de cinq (5) bassins de 180 m2 et deux (2) autres bassins en plein air de 1.200 m2, et est considérée comme l'épicentre du programme de développement des activités aquacoles et de la pisciculture dans la wilaya de Bechar, a-t-on souligné.

La réhabilitation de cette ferme aquacole et sa modernisation est la concrétisation d'une convention d'un partenariat entre l'Algérie et l'Egypte, qui a été signée à Oran, en marge de l'ouverture du 8ème Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA), en novembre 2019, a rappelé M. Belkessaim.