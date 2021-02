La décision de reprise des activités sportives et des jeunes, prise la semaine écoulée par le wali de Blida, Kamel Nouisser, dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19, a été favorablement accueillie par les citoyens, notamment les jeunes et les sportifs et autres propriétaires de salles de sport privées.

En effet, de nombreuses femmes rencontrées, par l’APS, au niveau d’une salle de sport pour femmes à Larbaàtache, où elles s’informaient sur les horaires de travail de cette structure, ont exprimé leur "satisfaction" à l’égard de cette décision, ceci d’autant plus, ont-elles ajouté, que la "fermeture de ces espaces, depuis prés d’une année, a provoqué des stresses et des angoisses, à l’origine d’une prise de poids" chez elles, ont-elle déploré. L’une d’elles, qui a dit avoir été contaminée par le nouveau coronavirus en mars dernier, a indiqué à l’APS, qu’elle a choisi sa salle de sport "en fonction du respect de ses gérants, pour le protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19". Une autre dame présente sur place, a déploré le fait que le confinement sanitaire l ui a fait prendre beaucoup de poids, qu’elle va tenter de perdre en "reprenant l’exercice physique", a-t-elle dit. A noter la prolifération sur les réseaux sociaux actuellement des annonces d’ouverture de salles de sport privées, au moment où d’autres font la promotion de différentes activités sportives au niveau des établissements de jeunes relevant de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), aux fins d’attirer le maximum de clients.

Parmi ces annonces, une est relative à l’ouverture d’une salle de jeux d’échecs pour amateurs, dont le promoteur a été contacté par l’APS. Ce dernier a déclaré qu’il procède actuellement aux préparatifs pour l’ouverture des inscriptions au profit des amateurs des jeux d’échecs. Signalant avoir reçu un grand nombre de réponses à son annonce, à tel point qu’il pense offrir ses services au niveau de trois maisons de jeunes de la banlieue de Blida.

A son tour, une propriétaire d’une salle de sport féminin du centre ville de Blida a affirmé à l’APS, avoir accusé d'"énormes pertes financières" suite à la décision de fermeture de sa salle, tant au "volet équipement sportif, acquis grâce à un prêt bancaire ou concernant la location annuelle du local". "Nous veillons actuellement à la bonne préparation de cette reprise, à travers la désinfection des équipement s sportifs et le nettoyage régulier des vestiaires, outre la répartition des clients dans des groupes de 10 personnes, en vue d’éviter tout risque de contamination durant les exercices sportifs", a-t-elle fait savoir.

Plus de 40 établissements publics de sport et de jeunesse concernés

Cette décision de reprise progressive des activités des établissements sportifs et de jeunes englobe plus de 40 structures relevant de la DJS à Blida, a-t-on appris, lundi, auprès du responsable du secteur.

Dans le cadre de la reprise progressive des activités sportives, et après adoption du protocole sanitaire par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la Covid-19, il a été décidé, selon M. Said Heguas, l'"ouverture de 20 établissements sportifs, et 21 établissements de jeunes sur un total de 53 disponibles à travers la wilaya de Blida", a-t-il indiqué.

Il a assuré que "l’adoption de l’ouverture de ces structures s’est basée sur des critères bien précis, dont leur dotation avec l’aération nécessaire et leur capacité d’accueil, outre d’autres critères relatifs au personnel, les cadres et les associations".

Les activités sportives au niveau des établissements autorisés sont limitées à celles pratiquées en plein air, dont le cyclisme, l’athlétisme, le volleyball, le handball et le basketball , tout en excluant les enfants de moins de 18 ans de ces activités. Le même responsable a, également, signalé l’autorisation accordée, depuis deux mois, aux athlètes et aux équipes concernées par les compétitions internationales, de s’entrainer, à l’instar du club Sarii Madinet Blida et Widad olympique Boufarik, au même titre que les athlètes pratiquant l’athlétisme, la natation, la gymnastique et la boxe, et les athlètes handisports, tout en les soumettant à un protocole sanitaire rigoureux ayant permis "l’enregistrement de zéro atteintes par la Covid-19 dans leurs rangs" s’est-il félicité. Depuis l’annonce de cette décision de réouverture, de larges campagnes de désinfection sont actuellement menées au niveau des salles omnisports et des salles de sport de la wilaya, à l’exemple des salles omnisports "Mamou Ahmed Berianne" de Boufarik, "Mohamed Bouralou" de Bouguera, et la salle de sport d’Oued Krouche de Chiffa, et ce en coordination avec les associations du secteur. "Cette décision tant attendue par les citoyens va permettre d’ouvrir les bras à de nombreux jeunes et sportifs, et de faire émerger leurs talents et dons", a estimé M. Haguas.