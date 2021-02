Une délégation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a effectué lundi une visite à l'université "Djillali Liabès" de Sidi Bel Abbes, à l'effet de faire connaitre la situation vécue par le peuple sahraoui, sa lutte et les développements de la situation régionale, a indiqué le membre du Secrétariat général du Front Polisario, Moulay Ahmed Brahim.

Cette visite officielle d'une délégation de la RASD aux universités algériennes vise à sensibiliser la communauté universitaire et les organisations estudiantines à la lutte du peuple sahraoui, après le retour, le 13 novembre dernier, à la lutte armée en riposte à la violation flagrante du cessez-le-feu par le régime marocain, a précisé M. Moulay Ahmed Brahim.

Pour le militant sahraoui, il est également question de présenter un exposé sur les derniers développements de la cause du peuple sahraoui et les combats qu'il mène à tous les niveaux. Regroupant des membres de l'Union des étudiants sahraouis, cette visite concernera plusieurs universités algériennes, où des conférences et des rencontres de sensibilisation sur la question sahr aouie sont prévues. Pour rappel, l'agression marocaine contre les manifestants sahraouis sans défense qui sont sortis pour revendiquer la fermeture de la brèche illégale, ouverte par l'occupant marocain dans la zone tampon d'El Guerguerat, au sud-ouest du Sahara occidental, a marqué un tournant décisif dans le processus de la cause sahraouie. En violant l'accord de cessez-le-feu signé en 1991 avec le Front Polisario, unique représentant légitime du peuple sahraoui, le Maroc a amené ce dernier à annoncer le retour à la lutte armée comme ultime ressort, en l'absence des perspectives de négociations politiques sérieuses pour poursuivre le règlement du conflit.

Etant la dernière colonie en Afrique, occupée par le Maroc depuis 1975, le Sahara occidental est considéré par l'Assemblée générale (AG) de l'ONU comme une question de décolonisation.