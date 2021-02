Une conférence présentée par le professeur d'histoire, Djamel Ouarti, à l'université Mohamed Cherif Messaâdia de Souk Ahras, relative à cette importante étape de l’histoire, à l’origine de l'épopée d'une lutte commune et solidaire entre les peuples frères algérien et tunisien a notamment marquée cette journée de commémoration.

De son côté, le moudjahid Salah Mahfoudia, est revenu sur ces événements sanglants au cours desquels 79 personnes ont été tuées, dont 20 enfants et 11 femmes, tandis que 130 autres civils ont été blessés, et ce, à travers un témoignage vivant délivré en présence d’une assistance nombreuse.

Un film documentaire consacré à ces tragiques événemen ts et cette importante étape de l’histoire de la lutte des peuples algérien et tunisien pour recouvrer leur souveraineté a également été projeté à cette occasion. A noter que cette manifestation à laquelle ont assisté les autorités civiles et militaires, la famille révolutionnaire de la wilaya de Souk Ahras, des cadres et membres des unités du secteur militaire de Souk Ahras, s’inscrit dans le cadre de l’application du plan de communication de l’ANP de l’année 2020-2021, approuvé par le commandement de l'armée nationale populaire. Une exposition historique comportant des photographies, des vêtements et des armes, témoins des étapes les plus marquantes de la lutte armée contre le colonialisme français, a été organisée en marge de cette manifestation commémorative.