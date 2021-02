Des journées portes ouvertes sur le beach-tennis seront organisées le vendredi 12 février au complexe touristique "Matares" (Tipasa), dans le cadre de la promotion de cette discipline, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Au menu de cette manifestation sportive figurent des séances d'initiation pour jeunes enfants, mais aussi pour adultes, ainsi qu'un tournoi d'exhibition, qui sera animé par des athlètes aguerris. "Les séances d'initiation pour enfants sont prévues entre 10h00 et midi. Elles seront immédiatement suivies des séances d'initiation pour adultes, entre midi et 14h00, alors que le tournoi d'exhibition est prévu en milieu d'après-midi" ont détaillé les organisateurs dans un bref communiqué.

Ce sera la deuxième séance de portes ouvertes sur le beach-tennis, après Oran, qui avait accueilli un évènement similaire le 26 janvier dernier, au niveau du complexe touristique "Les Andalouses".

Le beach-tennis est un jeu de balle, avec raquette.

Sa pratique ludique a évolué vers un sport consistant à adapter le jeu de tennis aux conditions de plage.

Il se joue avec raquette de tennis traditionnelle (raquette pleine) et raq uette de tennis classique utilisée en Amérique du nord. Les premiers terrains de ce sport sont apparus en Italie, au début des années 1980.

Ce simple jeu de raquette consistant à se renvoyer la balle a vu ses règles s'établir progressivement et se développer, entre autres grâce aux gérants des stations balnéaires, qui voulant distraire agréablement leur clientèle se sont mis à fabriquer les équipements mieux adaptés à la pratique de cette nouvelle discipline.