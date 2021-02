Trois nageurs algériens: Jaoued Syoud (O. Nice), Ramzi Chouchar (Saint-Raphaël Natation) et Amel Mellih (Saint-Priest), ont pris part au meeting de Nice, 1ere étape de la Golden Ligue, avec l'objectif de décrocher des tickets aux Jeux olympiques de Tokyo, aux Mondiaux en petit bassins prévus aux Emirats arabes unis en décembre 2021, ainsi qu'aux Mondiaux en grand bassin prévus au Japon en mai 2022.

Dans une déclaration à l'APS, le DEN s'est dit "satisfaits" des résultats obtenus par les nageurs algériens, notamment, Mellih qui a réussi à améliorer son chrono sur 50m nage libre de (26.03) à (25.92), réalisant les minimas B des Mondiaux 2021 et 2022.

Avec ce nouveau chrono Mellih (27 ans) se rapproche de plus en plus des minimas B du 50m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo-2020 fixés à (25.46). Concernant Syoud, le technicien algérien a indiqué que le nageur de l'Olympique Nice natation a confirmé ses temps sur 200m et 400m quatre nages, et a établi les minimas B du 100m papillon avec un chrono (53.67). Benabderrahmane est également revenu sur la participation "moyenne" de Ramzi Chouchar (23 ans) soulignant que le nageur Saint-Raphaël Natation a reçu sur le tard la confirmation de sa participation au meeting de Nice. "Chouchar aura d'autres occasions de se distinguer. Il poursuit sa préparation pour les prochaines compétitions, notamment, le meeting de Marseille prévu en mars prochain", a-t-il assuré.

Le DEN a également indiqué que Abdallah Ardjoun (ASPTT), Anis Djaballah (USM Alger), n'ont pas été engagés au meeting de Nice, après le test positif à la Covid-19 de Djaballah détecté lors du meeting de Genève (15-17 janvier).

Trois nageurs algériens ont déjà réalisé les minima de qualification aux JO de Tokyo.

Il s'agit d'Oussama Sahnoun sur les 50m et 100m nage-libre, Jaoued Syoud (minima "B" sur 200m quatre-nages) et Abdallah Ardjoun (minima "B", sur 100m dos et 200m dos).