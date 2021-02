Le Secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi que deux mois après le début officiel de la campagne de vaccination britannique, un adulte sur quatre avait été vacciné contre le coronavirus au Royaume-Uni.

"Nous avons maintenant vacciné plus de 12,2 millions de personnes, soit un adulte sur quatre au Royaume-Uni", a annoncé M. Hancock lors d'un point de presse virtuel à Downing Street. M. Hancock a également confirmé que 91 % des plus de 80 ans et 95 % des 70-79 ans avaient reçu une première dose de vaccin contre le COVID-19. Le vaccin a été plus largement accepté par la population que ce que le gouvernement avait initialement espéré, a précisé M. Hancock. Le Secrétaire à la Santé a souligné que les vaccins existants avaient "un certain effet" contre les nouvelles variantes du coronavirus, et permettaient en particulier de prévenir les formes les plus graves de la maladie. Un essai a cependant révélé que le vaccin développé par Oxford-AstraZeneca avait une efficacité limitée contre les formes bénignes de la variante de coronavirus détect ée en Afrique du Sud.

"Les données prouvent que les vaccins existants ont un certain effet contre les nouvelles variantes, en prévenant notamment les formes graves de la maladie et en réduisant la mortalité.

La diffusion des vaccins existants est donc essentielle pour lutter contre ces nouvelles variantes", a indiqué M. Hancock. Il a déclaré que des discussions étaient en cours avec les fournisseurs de vaccins sur la possibilité de mettre au point des injections de rappel spécifiquement conçues pour contrer les nouvelles variantes, ce qui permettrait de renforcer cette protection. Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l'Angleterre, a assuré durant le même point de presse que la variante détectée en Afrique du Sud n'était pas pour le moment la variante dominante au Royaume-Uni.