La campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été lancée lundi à Aïn Defla à partir de la polyclinique du moudjhid feu Madani Kortbi située à l’entrée ouest de la ville, a-t-on constaté. En prévision du lancement de cette campagne de vaccination, la direction locale de la santé et de la population (DSP) a mobilisé tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation des staffs chargés de mener à bien l’opération, a précisé le directeur du secteur, Dr Hadj Sadok Zoheir. Le même responsable a déclaré que la wilaya de Aïn Defla a été destinataire de quelque 810 doses de vaccin "Astra Zenika", acheminées et stockées suivant les normes requises.

"Nous avons établi la première liste des personnes à vacciner et nous avons également retenu dans le cadre de cette campagne 37 points répartis à travers les établissements de santé et les polycliniques de la wilaya au sein desquelles l’opération sera lancée dès demain (mardi, N.d.l.r)", a-t-il précisé. Le directeur de la prévention à la DSP de Aïn Defla, Dr Belkacem Khélidj, a été le premier à se faire va cciner, en présence des autorités locales à leur tête le wali, Embarek El Bar.

Tout en rappelant que l'objectif de la vaccination consiste à réduire les formes graves de la maladie ainsi que le nombre de décès y découlant, il a mis l’accent sur l’importance de l’observation des gestes barrières mises en places au plus fort de la pandémie. "Le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie a fait savoir que la vaccination se fera de manière graduelle, s’étalant sur près d’une année, d’où l’importance de rester vigilant et de ne pas négliger les mesures barrières mises en places à l’apogée de la pandémie", a-t-il recommandé.

Après l'injection du vaccin, les personnes vaccinées seront placées sous observation pendant une demi-heure dans le but de s'enquérir d'éventuelles manifestations post-vaccinales indésirables.

Il est à rappeler qu’en vertu du planning mis en place par les autorités sanitaires du pays, la vaccination doit être accessible en priorité au personnel médical, aux personnes âgées ainsi qu’aux patients atteints de maladies chroniques, avant de s’étendre progressivement à d’autres franges de la population.

Pour des professionnels de la santé rencontrés, le défi majeur, pour ces campagnes de vaccination contre la Covid-19, consiste à faire respecter la chaîne d u froid, aussi bien d’un point de vue technique qu’organisationnel, faisant remarquer que le transport des doses de vaccins nécessite une température requise de -20 à parfois -70 degrés.

"Toutes les conditions ont été réunies pour le bon déroulement de cette opération de vaccination", ont-t-ils soutenu, se félicitant que la situation des contaminations de Covid-19 dans la wilaya de Aïn Defla ait entamé sa décrue depuis des mois.

Après vaccination, des citoyens ont fait part de leur satisfaction au sujet des conditions de déroulement de l'opération, remerciant le staff médical pour les efforts déployés dans le but d’endiguer la pandémie.