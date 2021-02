Vingt-cinq (25) centres ont été retenus pour la vaccination anti-Covid-19 et sept (7) structures pour le stockage et la conservation du vaccin, à travers la wilaya de Laghouat, a révélé lundi la Direction locale de la Santé et de la Population. Trois des 25 centres prévus pour le déroulement de la vaccination sont situés au chef lieu de wilaya, cinq (5) à travers chacune des daïras d’Aflou et Ksar El-Hirane, et trois (3) sur le territoire de chacune des daïras de Gueltet Sidi-Saad, Ain-Madhi, Brida et Hassi-R’mel, a détaillé de DSP, Abdelmadjid Tigha. Concernant les sites de conservation, la structure principale est installée au niveau de l’hôpital 240 lits de Laghouat, à laquelle sont rattachés six (6) centres secondaires à travers les daïras de la wilaya, tous répondant aux normes de conservation, a-t-il ajouté.

La vaccination concernera tout d’abord le personnel de santé, estimé à plus de 4.000 travailleurs dans la wilaya, s’ensuivront les malades chroniques et les personnes âgées, a précisé le DSP en signalant que même les personnes ayant déjà été affectées par le virus sont concernées par la vaccination.

L’opération se déroulera selon un calendrier préétabli pour des raisons de préservation de la température du vaccin, a souligné M.Tigha qui a insisté sur la mobilisation de tous pour sa réussite. Les services de la santé ont organisé, à cet effet, des journées de formation en direction des équipes médicales et paramédicales chargées de piloter l’opération, ainsi que des campagnes de sensibilisation et d’explication à l’adresse des citoyens.

Les doses de vaccins destinées à la wilaya de Laghouat seront réceptionnées dans le courant de la semaine prochaine, et la vaccination démarrera juste après, selon la DSP de Laghouat.