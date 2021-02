Dans le cadre des efforts du HCI pour la résolution des différents litiges sociaux, 1.011 séances de conciliation ont été tenues et des fatwas (avis religieux) ont été émises sur de nombreux litiges opposant des individus et des familles, a précisé M. Beghdad à l'APS.

Le HCI a toujours œuvré, dans le cadre de ses missions, à prendre en charge les préoccupations des citoyens et à proposer des services religieux pour répondre à leurs questions et interrogations.

Les membres du HCI prodiguent des conseils et organisent des séances de conciliation pour les litiges opposant des individus, conformément aux dispositions des lois relatives à la conciliation et la médiation.

Ils ont également tenu des séances de conciliation de différents litiges entre les individus mais aussi e ntre les familles dont des litiges d'ordre foncier, social et commercial ainsi que des fatwas.

Ces efforts ont permis de résoudre à l'amiable la majorité des litiges, a-t-il dit, précisant que les services religieux fournis dans le cadre des séances de conciliation et des consultations ont concerné 43 wilayas à travers le pays.

Il a été fait appel, dans le traitement de ces affaires, à des huissiers de justice, des notaires agréés et des Conseils scientifiques relevant du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, représentés par les directions de wilaya dudit ministère, ajoute M. Beghdad.

L'intervenant a réaffirmé que toutes les affaires réglées par "voie de conciliation" ont trainé pendant des années au niveau de la justice, notamment celles relatives à l'héritage qui constitue l'une des principales "sources de litige" à l'origine des divisions familiales.

Et d'ajouter: "le règlement des affaires par voie de conciliation est le fruit de la conjugaison des efforts des membres du Conseil qui vouent une grande importante au principe de "concertation" pour faire aboutir les démarches visant à consacrer les valeurs de conciliation.

"La jurisprudence et la promotion de l'avis religieux" relève des missions du HCI, a-t-il ajouté, précisant que ladite instance œuvre à développer toute acti on à même d'encourager ou de promouvoir l'effort de réflexion et de jurisprudence, outre la prise en charge des questions liées à la religion pour corriger les fausses idées reçues et diffuser la culture de tolérance.