Les ventes de voitures particulières en Chine ont enregistré en janvier une hausse de 29,5% sur un an, après un plongeon début 2020 pour cause d'épidémie, a annoncé mardi une fédération professionnelle chinoise.

L'apparition en Chine du coronavirus et les premières mesures drastiques de confinement en janvier de l'an dernier avaient pénalisé les ventes automobiles (-18% sur un an).

Elles s'étaient ensuite effondrées en février (-79%) avant de repartir progressivement à la hausse au printemps, à la faveur d'une amélioration des conditions sanitaires.

Le mois dernier, un total de 2,5 millions de voitures ont été vendues, a indiqué dans un communiqué l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Bien qu'en forte hausse sur un an, ce chiffre est toutefois en repli sur un mois (-11,6%).

En janvier, les véhicules verts ont tiré leur épingle du jeu. Avec 179.000 unités écoulées, leurs ventes ont plus que doublé sur un an. La Chine vise en 2035 un parc automobile majoritairement composé de véhicules dits non polluants.

Pour doper un secteur qui représentait à peine 5% des ventes en Chine en 2019, Pé kin multiplie les points de recharge et de recyclage des batteries.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde. Les ventes de voitures y sont toutefois en repli depuis 2018, sur fond de ralentissement économique généralisé et de tensions commerciales avec les Etats-Unis. En 2020, le marché chinois a accusé un repli de 1,9% sur un an.