Les services de la sûreté de wilaya de Mila ont récupéré1113 pièces archéologiques remontant à différentes périodes historiques durant l’année 2020, ont indiqué dimanche les même services.

Il s’agit de la récupération d'une statue en bronze de 7 centimètres représentant un romain et de pièces de monnaie archéologiques en majorité, et ce, en coordination avec les services de la direction de la culture dont l’expertise archéologique a permis de déterminer l'importance des objets saisis et la période de l’histoire à laquelle ils remontent. "Les pièces anciennes récupérées est le résultat de plusieurs opérations distinctes menées par les équipes de sécurité dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, ce qui a permis de déjouer plusieurs tentatives de vente d’objets archéologiques, d’appréhender les personnes impliquées et de les présenter devant les autorités judiciaires compétentes", a-t-on précisé. Dans ce contexte, la même source a fait état d’un "recul"du nombre d'objets anciens récupérés par rapport à l'année 2019, et par conséquent, une diminution du nombre d’affaires en relat ion avec la protection du patrimoine culturel enregistrés au cours de l'année 2020 a ainsi été enregistrée. Par ailleurs, les services de la sûreté de wilaya de Mila ont relevé qu'au cours de l'année 2020 plus de 7 kg de kif traité ont été saisis, en plus de 11 373 unités de substances psychotropes, 91 flacons de produit hallucinogène et 45 634 boissons alcoolisées.

Au cours de la même période, les services de sécurité ont également récupéré 30 véhicules ayant fait l'objet de vol, 41 téléphones portables, en plus de la saisie d’un total de 39 704 feux d'artifice de différents types et dimensions destinés à la vente au marché noir, a-t-on ajouté.