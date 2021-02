Dix projets de développement dans les zones d’ombre de la région frontalière de Debdeb (540 km Nord d’Illizi) ont été réceptionnés en application du programme de prise en charge des préoccupations des citoyens dans ces zones, a-t-on appris dimanche auprés des services de la wilaya. Ciblant trois zones d’ombre à savoir Meraksène, Timeroualine et des concentrations d’habitants dans les environs de Debdeb, le programme en question compte plusieurs opérations de développement. Il s'agit ainsi de la réhabilitation de l’axe routier de 4 km reliant la RN-53 au poste frontalier terrestre de Debdeb et la réalisation mais aussi la réfection de réseaux d’éclairage public dans divers quartiers des zones précitées, a affirmé à l’APS le chargé du dossier des zones d’ombre à la wilaya, Amar Kouider. D’un montant de 170 millions DA, les projets retenus ont comporté aussi la réalisation de 600 mètres linéaires de forages (eau potable) et la réhabilitation d’autres à Timeroualine, a-t-il ajouté. Outre ces opérations en faveur de la région frontalière de Debdeb, sont projetées quatre (4) autres, actuellement en réalisation , dont l’aménagement urbain dans trois localités rurales et leur raccordement aux réseaux divers, la réalisation d’un château d’eau de 1.000 m3, ainsi que le revêtement de routes dans la nouvelle zone urbaine, selon M. Amar Kouider.