L'assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques spéciales, Ali-Asghar Khaji, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, dimanche à Téhéran, a rapporté l'agence de presse IRNA. Les deux responsables ont discuté de la crise au Yémen. M. Khaji a évoqué la situation difficile causée dans ce pays par la guerre et la pression économique imposée, et a appelé l'ONU et la communauté internationale à "intervenir pour arrêter la guerre et éliminer la pression sur le peuple".

Il a également appelé au "règlement de la situation au Yémen par des moyens politiques, à la tenue de pourparlers entre les Yéménites et à la formation d'un gouvernement inclusif avec l'aide de tous les partis politiques".

La responsable iranien a d'autre part souligné la volonté de l'Iran de fournir des aides humanitaires et médicales au Yémen pour sa lutte contre le nouveau coronavirus. Martin Griffiths, pour sa part, a souligné le rôle de l'Iran pour aider à établir la paix dans la région.

Pendant son séjour, le responsable de l'ONU part icipera à des discussions et échangera des idées avec des responsables iraniens sur les moyens de mettre fin à la crise yéménite.