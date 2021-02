Le Premier ministre soudanais, Abdalla Hamdok, a annoncé dimanche la décision de dissoudre le gouvernement de la période de transition, a déclaré le Conseil des ministres dans un communiqué.

"Conformément aux dispositions du document constitutionnel pour la période de transition, le Premier ministre a publié aujourd'hui une décision visant à relever les ministres et ministres d'Etat du gouvernement de la période de transition de leurs fonctions et à mettre fin à l'affectation des ministres par intérim", a indiqué le communiqué.

Selon la décision, les ministres congédiés assureront l'intérim jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.

Plus tôt dimanche, le Conseil des partenaires de la période de transition au Soudan a accepté d'annoncer le nouveau gouvernement lundi. L'accord de paix au Soudan signé par le gouvernement soudanais et les groupes armés à Juba, au Soudan du Sud le 3 octobre 2020, stipulait l'implication des groupes signataires dans les mécanismes de décision de la période de transition, y compris le "conseil souverain, le cabinet et le conseil législatif".