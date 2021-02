Le Premier ministre intérimaire libyen, Abd al-Hamid Dabaiba, a affirmé samedi sa volonté de remplir ses obligations concernant les élections prévues le 24 décembre 2021, appelant le peuple libyen à se rassembler autour du gouvernement pour commencer un travail sérieux afin d'alléger les souffrances du citoyen".

Dans son premier discours télévisé adressé aux Libyens, M. Debeiba a appelé le "peuple libyen à traiter positivement avec le Conseil présidentiel et toutes les institutions de l'Etat souverain pour alléger les souffrances des citoyens et améliorer la qualité des services", exprimant sa volonté de travailler "avec tous les Libyens de toutes composantes". M. Dabaiba a exprimé sa "conviction que son gouvernement et lui même sont capables, avec le soutien de la jeunesse, des femmes, des hommes et de tout le peuple libyen, de faire progresser la patrie et les moyens de subsistance du citoyen, de transformer le page du passé et établir l'état futur".

Il a également exprimé sa volonté "d'être à l'écoute et de travailler avec chacun, avec ses différentes idées, composantes et régions pour le bien de la patrie", affi rmant son "engagement à coopérer avec le Conseil présidentiel et toutes les institutions étatiques souveraines afin d'alléger les souffrances du citoyen et d'améliorer la qualité des services".

Il a souligné sa volonté d'"honorer l'engagement envers le droit électoral et constitutionnel conformément à ce qui est stipulé dans la feuille de route, l'étape préliminaire".

A propos des relations extérieures de la Libye, il a souligné la nécessité de travailler pour le "renforcement des relations de coopération avec les pays frères et amis" et le "développement de relations fraternelles avec les pays voisins dans un contexte de respect mutuel" et de "travailler pour une Libye stable politiquement, économiquement et sur le pan de sécurité".