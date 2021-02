Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a annoncé, dimanche à Oran, la création d'un cluster technologique pour la construction et la réparation navales et d'un consortium pour l'industrie aquacole à l'Université des sciences et technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO).

A l'ouverture d'un atelier national sous le thème "L'évaluation et la consolidation de la mise en place du cluster technologique pour la construction et la réparation navales et du consortium pour l'industrie aquacole", organisé à l'université d'Oran, M. Ferroukhi, qui était accompagné du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a souligné que ce cluster est ouvert aux universitaires, chercheurs et opérateurs économiques activant dans le domaine de la construction navale et l'aquaculture de différentes régions du pays.

Ce cluster vise à constituer une base industrielle dans le domaine de la construction et de la réparation navales et de l'aquaculture basée sur la maitrise technologique, ainsi qu’à promouvoir les connaissances professionnelles assurant la disponibilité du produit à moindre coût et de qualité, a-t-il fait savoir. Ces initiatives s'insèrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Gouvernement (2020-2024) dans les domaines de la promotion de l'industrie navale et de la pèche en haute mer, et du développement intensif et durable de l'activité d'aquaculture.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé que son secteur continuera à renforcer l'ouverture sur l'environnement économique et social, et œuvrera à élargir le réseau de ses relations en intensifiant les contrats de partenariat en vue de contribuer à réduire le chômage et de diffuser la culture d'entreprise en milieu universitaire.

En marge de cette rencontre, une convention a été paraphée entre l'USTO et une entreprise privée de réparation navale. Elle concerne les domaines de la formation, de la recherche et de l'entreprenariat.

Une cage flottante pilote aux normes internationales, fabriquée à cent pour cent localement, a été exposée par un groupe d'entreprises, qui vise à satisfaire les besoins des investisseurs locaux dans le domaine de l'aquaculture en adéquation avec la nouvelle stratégie basée sur l'encouragement du produit national et le program me du Gouvernement visant à réduire la facture d'importation.