L'OM, grâce à un but de Yacine Medane (39e), confirme son regain de forme, alignant un neuvième match sans défaite, dont quatre victoires en dehors de ses bases.

Les joueurs de l'entraîneur Chérif Hadjar auront une belle occasion de rejoindre provisoirement le leader à l'occasion de la réception du NA Husseïn-Dey, samedi prochain (14h30), pour le compte de la 13e journée.

De son côté, la JSMS, dirigée sur le banc par le nouvel entraîneur Fouad Bouali, peine à suivre le rythme pour son retour parmi l'élite après 33 ans d'absence.

Les coéquipiers de Kheireddine Merzougui restent sur une mauvaise série de quatre défaites de suite, dont deux à domicile.

Au stade du 20-Août-1955 de Béchar, la JS Saoura n'a pas trouvé de difficultés pour s'offrir la lanterne rouge Bordj Bou Arréridj (2-0), grâce à un doublé du capitaine Sid-Ali Yahia-Chérif (38e, 74e).

Le CABBA, seule équipe sans la moindre victoire depuis le début de la saison, continue de manger son pain noir, au moment où la direction tarde à nommer un nouvel entraîneur en remplacement de Dziri Billel, démissionnaire. En ouverture de cette 12e journée samedi, l'ES Sétif a conforté sa position de leader en dominant facilement le MC Oran (4-1) dans son antre du 8-Mai-1945, alors que la JS Kabylie a confirmé sa bonne santé en dehors de ses bases, en allant s'imposer à Alger face au NA Husseïn-Dey (2-0).

Les rencontres USM Alger - MC Alger et ASO Chlef - CR Belouizdad ont été reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chabab et du MCA en phase de poules de Ligue des champions, dont la première journée se jouera vendredi et samedi. La 13e journée, qui se jouera vendredi et samedi prochains, sera tronquée de quatre rencontres : MC Alger - ASO Chlef, JS Saoura - ES Sétif, CR Belouizdad - WA Tlemcen et JS Kabylie - CS Constantine.