Le comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 lance un concours artistique pour arrêter le design de la médaille des Jeux, a indiqué lundi cette instance. Le concours est ouvert aux designers et artistes algériens, professionnels et amateurs, a précisé la même source, ajoutant que le design gagnant ornera les médailles qui seront remises aux vainqueurs des différentes disciplines sportives lors de la compétition qui se déroulera du 25 juin au 5 juillet 2022. Les participants au concours auront un délai s'étalant au 21 février pour soumettre leurs propositions en les envoyant sur concours@oran2022.com, souligne-t-on de même source, informant au passage que les créations seront triées et soumises au vote du grand public sur les réseaux sociaux et par la suite évaluées par un jury de professionnels.