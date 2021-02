Le Zimbabwe risque de perdre la totalité de ses zones humides d'ici à 2040 si aucune mesure n'est prises pour les sauver, a mis en garde dimanche le ministre zimbabwéen de l'Environnement et du tourisme, Mangaliso Ndhlovu.

"La croissance démographique, l'urbanisation et les modes de consommation constituent des facteurs majeurs qui exercent une très grande pression sur les zones humides et les ressources hydriques", a déclaré M. Ndhlovu lors d'une réunion virtuelle à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des zones humides.

Pour le ministre, "la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides deviennent une nécessité de premier plan pour sauvegarder les moyens de subsistance des populations qui habitent dans ces zones.

Au Zimbabwe, les zones humides représentent environ 4% de la superficie totale du pays, y compris les barrages et les lacs, a-t-il précisé, notant que seulement 21% se trouve dans une situation stable. Outre son rôle comme source de nourriture et de moyens de subsistance pour des millions de personnes et d'êtres vivants, les zones humides jouent d'autres foncti ons essentielles, notamment dans la protection contre les inondations, les sécheresses et les catastrophes naturelles, a soutenu M. Ndhlovu. Par ailleurs, a-t-il signalé, ces zones disposent d'une riche biodiversité et ont la capacité de stocker plus de carbone que tout autre écosystème.