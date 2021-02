Les services de la conservation des forêts de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont enregistré une diminution "sensible" des oiseaux d’eau migrateurs dans les zones humides lors de l’opération de dénombrement hivernal, a-t-on appris dimanche de la responsable du service des espèces protégées, de la chasse et de la pêche de cette même direction.

Dans une déclaration à l’APS, Nabila Bouras a affirmé que la diminution du nombre d'oiseaux d’eau migrateurs enregistrée au cours de la période d'inventaire hivernal, qui s’est déroulé du 27 au 31 janvier à travers 16 régions humides de la wilaya, est occasionnée par la sécheresse ayant affecté ces zones en plus du manque de précipitations.

Mme Bouras a souligné, à ce propos, que le nombre d'oiseaux dénombrés lors de l’inventaire de l'année en cours s'élève à 12 867 sujets de 35 espèces d'oiseaux différentes, contre 27 415 oiseaux dénombrés en 2020.

La même source a également indiqué que le plus grand nombre d'oiseaux inventoriés fin janvier dernier concerne l'oiseau Tadorne de belon, dont le nombre de sujets dénombrés s’élèv e à 5 097, suivi du Foulque macroule avec plus de 2 940 sujets.

Concernant le Flamant rose, Mme Bouras a déclaré que le nombre de sujets dénombrés a considérablement diminué au cours de l'année en cours, avec seulement 145 oiseaux recensés contre 8 756 en 2020, et ce, en raison du manque d'eau dans les zones humides de la wilaya. A noter que la wilaya d’Oum El Bouaghi compte 16 zones humides, dont 8 sont classées aires protégées dans le cadre de la convention Ramsar, parmi lesquelles 11 zones humides sont naturelles tandis que les 5 autres sont artificielles, à savoir des retenues d'eau et des barrages.