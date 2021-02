Trois (3) personnes sont décédées et 169 autres ont été blessées dans 149 accidents de la route enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays durant les dernières 24 heures (période du 06 au 07 février 2021), indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Souk Ahras sont intervenus pour l'extinction d'un incendie au niveau de la commune de Heddada, ayant causé le décès d'une femme âgée de 30 ans carbonisée et des brulures à une autre personne. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital local. Pour leur part, les unités de la wilaya d’Oran ont été mobilisées suite l’explosion d’un chauffe-eau dans une usine de fabrication de bonbons dans la commune de Gdyel, pour l'évacuation de 11 personnes dont une (01) présentant des brûlures au 2eme degré. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures 42 opérations de sensibilisation à travers 05 wilayas (29 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ai nsi que les règles de la distanciation sociale. Ainsi, 32 opérations de désinfection générale à travers 04 wilayas (17 communes), ont été effectuées touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.