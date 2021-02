Quatre projets associatifs de la commune pilote d’Ouled Ben Abdelkader (sud de Chlef) ont bénéficié d’un financement dans le cadre du Programme CAPDEL (Développement local et démocratie participative), visant le renforcement des capacités des acteurs locaux du développement, a-t-on appris, dimanche, auprès du coordinateur local de ce programme.

Selon Idris Boukersi, dans le cadre du 2ème appel de financement des projets des associations des communes pilotes concernées par le programme CAPDEL, quatre projets sur un total de six présentés par des associations locales de la commune d’Ouled Ben Abdelkader, ont été financés par ce programme, a-t-il indiqué à l’APS. Il a signalé la sélection de six projets pour intégrer l’incubateur local de formation et accompagnement.

"Une vingtaine de cadres des associations participantes ont été formées à ce titre, en matière de gestion financière et administratives des projets, avant la formulation définitive des projets et leur présentation à la commission nationale, qui a approuvé le financement de quatre parmi eux", a expliqué M. Boukerssi.

Parmi les projets approuvés, le responsable a cité celui relatif au renforcement des capacités des femmes dans les domaines de la couture et du tissage traditionnel, présenté par l’association "Al Fairouz" de formation et apprentissage de la femme au foyer. A cela s’ajoute le projet "citoyens actifs" de l’association "Erriada" des activités des jeunes visant le renforcement de la représentativité des citoyens et leur implication effective dans l’organisation des comités des quartiers et des villages.

Il s'agit également du projet "Nous sommes avec vous" de l’association des handicapés moteurs, visant le renforcement du bien être et garantir l’égalité des chances pour un enseignement de qualité aux profit des personnes aux besoins spécifiques. Quant au 4eme projet bénéficiaire, il a été présenté par l’association des activités des jeunes du complexe sportif de proximité et vise l’incitation des jeunes et des femmes à la pratique sportive au sein du complexe sportif et l’aménagement d’un espace de détente. "Le coût de ces projets lancés dernièrement, est estimé à 1.970.000 DA, et leur délai de réalisation est de 10 mois, au plus", a souligné M. Idris Boukersi. A noter que le programme CAPDEL a déjà financé, au titre de son 1er appel de 2018, un projet de réalisation d’une promenade sur les berges du barrage de Sidi Yak oub, de la même commune d’Ouled Ben Abdelkader. Cependant, le projet n’a pas encore vu le jour, en raison du non-règlement du statut légal de son assiette.

M. Boukersi a souligné, à cet effet, les efforts consentis par les autorités locales en vue d’aplanir toutes les difficultés, pour le "lancement prochain" de ce projet prometteur visant la promotion du tourisme interne et de la pêche continentale dans la région. Le CAPDEL (Démocratie participative et développement Local) est un programme promu par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien de l'Union européenne(UE).

Il cible dix communes pilotes du pays, à savoir, Ouled Ben Abdelkader (Chlef), El Khroub (Constantine), Babar (Khenchela), Djemila (Sétif), Messaad (Djelfa), Ghazaouet (Tlemcen), Djanet (Illizi), Timimoun (Adrar) , Béni Maouche (W. Bejaia) et Tighzirt (Tizi-Ouzou) Ce programme vise le renforcement des capacités des acteurs du développement local, les jeunes et les femmes notamment, de même que la promotion d'une gouvernance locale concertée et participative entre les autorités publiques et la société civile.