Le groupe français Total et le fonds Green Investment Group (GIG), filiale de l'australien Macquarie, ont annoncé lundi avoir obtenu une concession sur les fonds marins britanniques afin d'y développer un projet éolien en mer de 1,5 gigawatt (GW).

"Le projet, qui sera implanté au large des côtes de la région d'East Anglia, pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt (GW) d'électricité renouvelable", ont indiqué dans un communiqué les deux partenaires, réunis au sein d'une coentreprise à parité.

"Ce projet est notre développement d'énergie renouvelable le plus conséquent en Europe à ce jour et constitue un jalon important dans notre ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050", a souligné Julien Pouget, en charge des renouvelables chez Total, cité dans le communiqué.

"Ce succès est redevable à notre expertise historique en offshore britannique et ouvre la voie à une diversification de notre offre d'énergie dans le pays, en adéquation avec notre stratégie de devenir un acteur multi-énergies", a-t-il ajouté. Le groupe est en effet aujourd'hui l'un des gros opérateurs pétrolier s et gaziers en mer du Nord britannique mais cherche à se diversifier.

Total a multiplié les annonces dans les renouvelables depuis le début de l'année.

Il a notamment pris une participation dans un gros développeur solaire en Inde pour 2,5 milliards de dollars.