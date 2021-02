Le baril de Brent gagnait lundi 1,26% à 60,19 dollars, au plus haut depuis janvier 2020, dans le sillage des marchés qui accueillent avec espoir les campagnes de vaccination contre la Covid-19 et les promesses d'un nouveau plan de soutien économique américain.

Voilà plusieurs semaines que le brut est orienté à la hausse, une tendance appuyée par la perceptive d'un puissant stimulus budgétaire américain au moment où la situation sanitaire offre des motifs d'optimisme.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a dit espérer un retour au plein emploi en 2022 si le plan de sauvetage de l'économie proposé par le président Joe Biden était approuvé. Les derniers chiffres indiquent que le rythme des nouvelles contaminations au coronavirus est au plus bas depuis octobre, tandis que les campagnes de vaccination sont lancées dans de nombreux pays.

Ces espoirs à long terme ont éclipsé les chiffres faisant état d'une h ausse des réserves américaines de brut.

D'après les analystes, les courtiers continuent de faire preuve d'optimisme en écoutant le récit américain d'une relance au printemps portée par l'énorme stimulus, au moment où la courbe devrait s'aplanir avec les protocoles de vaccination.