Un programme de formation dans le domaine de l'exploitation artisanale de l'or, au profit des chefs de micro-entreprises a été lancé dimanche à Tamanrasset.

Le lancement du programme a été donné au niveau du Centre de la formation professionnelle "Ibn Rochd" au chef-lieu de la wilaya par une délégation ministérielle composée du ministre des Mines, Mohamed Arkab, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat et du ministre délégué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh.

La délégation ministérielle a suivi des explications sur les axes du programme de formation et les principales connaissances devant être dispensées aux stagiaires qui auront à suivre des cours dans les législations et les réglementations relatives aux mines, la définition des méthodes et outils d'exploitation, en sus d'un aspect lié à la santé et à la sécurité environnementale et des informations sur la création et le management des entreprises. A cette occasion, le ministre des Mines a mis l'accent sur l'importance d'insis ter sur la détermination du pérmiètre d'exploitation pour chaque micro-entreprise afin d'assurer son efficacité de production. Dans le même sillage, il a souligné l'accompagnement de tous les acteurs en vue d'atteindre l'objectif de production de 250kg d'or d'ici la fin de 2021, dans cette région où la production s'élève actuellement à 58kg/an.

Il est également prévu la production de 500kg/an à l'horizon 2024 dans cette région, et relever par la suite le défi pour atteindre une tonne d'or, a ajouté le ministre. La délégation ministérielle s'est rendue par la suite au projet de réalisation d'un parc urbain à l'entrée de la ville de Tamanrasset qui s'étend sur une superficie de 12 hectares et ouvrira ses portes les prochains jours. Cet espace s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Etat pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens, a indiqué le ministre délégué auprès de la ministre de l'Environnement chargé de l'environnement saharien Hamza Al Sid Chikh, insistant sur l'impératif de consacrer des espaces pour les enfants et les jeunes. M. Al Sid Chikh a instruit d'exploiter la surface restante de cet espace de loisir dans la réalisation de réserves animales pour la protection des races, annonçant, à ce propos, la création prochaine de cinq (05) réserves dans le Sahara pour une meilleur e diversité biologique.

La dernière halte du premier jour de cette visite était au village de Takernabit (20 km de Tamanrasset) où les membres de la délégation ont reçu des explications sur la déviation des eaux usées traitées par la station de Tamanrasset du village.

Dans ce cadre, le ministre délégué chargé de l'Environnement saharien a appelé à l'utilisation de ces eaux épurées dans l'agriculture de montagne et forestière à 70%.

A rappeler que la délégation poursuivra sa visite à Tamanrasset lundi avec l'inspection de la mine d'or d'Amesmassa et l'exploration d'un site minier dans la région.