Le projet Boosting III de Hassi R'Mel est entrée en exploitation avec ses trois stations: Sud, Centre et Nord, et ce, après l'achèvement de la phase de "commissioning" de la dernière station Nord, a indiqué la même source.

"En dépit de la pandémie de Covid-19, les délais contractuels d'achèvement et de démarrage de la phase d'exploitation ont été respectés avec la qualité requise, grâce à l'engagement de l'équipe de projet avec la contribution des entreprises nationales: ENGTP, ENAC, SARPI et Cosider Canalisations", souligne la compagnie . Le projet en question vise à maintenir un niveau de production estimé à 180 millions de mètres cubes par jour et de récupérer des réserves supplémentaires estimées à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Par ailleurs, cette réalisation permet à Sonatrach de renforcer ses capacités de production actuelles pour continuer à répondre aux besoins croissants du marché national du gaz et d'honorer aussi ses obligations contractuelles à l'export, notamment en période de forte demande de gaz naturel. Le projet a également permis, durant la phase de construction, la création de plus de 10.000 emplois, notamment au profit de la main-d'oeuvre nationale, a fait remarquer la même source.