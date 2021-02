L'atterrisseur et le rover de la sonde "Chang'e-4" ont redémarré pour leur 27e jour lunaire sur la face cachée de la Lune pour une mission d'explorations scientifiques, rapporte dimanche le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration spatiale nationale de Chine (CELPS).

L'atterrisseur est sorti de veille samedi à 16h48 (heure de Pékin), et le rover "Yutu-2", ou "Lapin de jade-2", a repris ses fonctions samedi à 4h26, selon le "CELPS".

"Yutu-2" a parcouru environ 628,5 mètres sur la face cachée de la Lune. Le rover est actuellement situé à environ 430 mètres au nord-ouest du site d'atterrissage. Un jour lunaire équivaut à environ 14 jours sur Terre, et une nuit lunaire a la même durée. La sonde solaire passe en mode veille pendant la nuit lunaire. Durant le 27e jour lunaire, la caméra panoramique du rover prendra des photos en couleur des roches lunaires et des cratères d'impact.

Le rover se déplacera au sud-ouest, vers une roche d'un diamètre d'environ 18 cm située à 17,8 mètres.

Le spectromètre imageur infrarouge sera utilisé pour détecter la roche et le sol lunaire environnant.

Le détecteur d'atomes neutres et le radar lunaire continueront à effectuer des explorations scientifiques.