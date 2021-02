Une enveloppe financière de 193 millions de dinars a été mobilisée au courant des années 2020 et 2021 pour l’extension du réseau électrique évalué à 866 km, dans plusieurs communes de M’sila, ont annoncé, dimanche les services de la wilaya. La même source a précisé que 140 km de ce réseau électrique ont été mis en exploitation avec le raccordement de 476 foyers localisés en majorité dans les zones d’ombre. La deuxième tranche de ce projet d’un linéaire de 726 km, actuellement en chantier, programmé pour être réceptionné "avant la fin 2021" permettra le raccordement de 7.250 foyers, ont détaillé les services de la wilaya. Visant à répondre aux besoins des habitants de la wilaya de M’sila en matière d'approvisionnement en électricité et l’amélioration de leur cadre de vie, ces opérations sont financées à partir des plans communaux de développement (PCD), du budget de wilaya et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales . Le taux de raccordement au réseau électrique à M’sila, passera, après la concrétisation de ces opérations à 80%, a noté la même source.