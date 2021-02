Six mille plants d’arbres rustiques ont été distribués, début février, à des exploitants agricoles de la daira de Chellalet-el-Adhaoura, à l’est de Médéa, dans le cadre du développement de l’arboriculture dans les zones semi-arides, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des services agricoles.

Une soixantaine d’agriculteurs, issus des localités de Chellalet-el-Adhaoura, Cheniguel et de Tafraout, ont bénéficié, à la faveur de cette opération, de parts égales de plants d’oliviers, de figuiers et d’amandiers, espèces très résistantes aux aléas climatiques et nécessitant peu de pluviométrie, pour leur permettre de développer ce type d’arboriculture au niveau de cette zone, à vocation pastorale, et diversifier leurs ressources financières, a-t-on indiqué.

Pour garantir le succès de l’opération, ces agriculteurs vont bénéficier, selon la même source, d’un accompagnement et de conseils techniques susceptibles de les aider à bien maitriser cette culture et gérer, au mieux, leurs exploitations, notamment les conditions de mise en terre, le suivi régulier des plants et le traitement de certaines maladies . Une opération similaire a été menée, fin décembre, dans la commune de Mfatha, au sud de Médéa, ou une quantité de mille plants d’oliviers et de figuiers a été distribué à des agriculteurs du village de "Mrazkia", a-t-on signalé, précisant que l’aide fournie par les pouvoirs publics aux petits exploitants agricoles devait concerner, dans les prochains jours, d’autres agriculteurs afin d’encourager le développement de l’arboriculture rustique dans les zones semi-arides.