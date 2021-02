Le vice-président de la Confédération helvétique, chef du Département fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio Cassis, effectuera une visite de travail en Algérie, du 7 au 9 février, à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre l'Algérie et la Suisse et constitue une importante occasion pour les deux parties d'exprimer leur volonté politique de réunir toutes les conditions nécessaires qui permettent de lever toutes les entraves et donner un nouveau souffle au partenariat et à la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions, a précisé le ministère.

Cette visite sera une occasion pour les deux chefs de la diplomatie algérienne et suisse de passer en revue les axes prioritaires de la coopération bilatérale et d'envisager les principales échéances à venir permettant la relance de la dynamique des relations bilatérales entre les deux pays notamment sur le plan économique.

Les questions d'actualité régionale et internationale, en particulier, les évolutions récentes au Sahara Occidental et la situation en Libye et au Mali, seront au centre des discussions entre les deux ministres. Dans le cadre de sa visite, le Conseiller fédéral suisse ainsi que la délégation qui l'accompagne auront des rencontres avec d'autres hauts responsables politiques et seront reçues par Monsieur le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ajouté le ministère des Affaires étrangères.