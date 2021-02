Le représentant permanent de La Libye à l'ONU, Tahar al-Sunni, a appelé samedi la communauté internationale à appuyer l'autorité exécutive unifiée dans son travail en lui apportant de l'aide concrète.

"Nous appelons la communauté internationale à soutenir l'autorité exécutive unifiée dans son travail en lui apportant de l'aide concrète et de ne pas se contenter des communiqués", a indiqué le représentant permanent de La Libye à l'ONU, Tahar al-Sunni dans un tweet.

"La première démarche que doit initier la communauté internationale, dans ce sens, est d'oeuvrer sans délais à l'évacuation de tous les mercenaires et forces étrangères présentes en Libye", a ajouté M.al-Sunni, appelant le Conseil de sécurité onusien à "émettre une décision claire en mesure d'accélérer l'évacuation des mercenaires et d'aider la nouvelle autorité dans l'organisation des prochaines élections".

Les participants au Forum de dialogue politique libyen, réunis sous les auspices de l'ONU, à Genève en Suisse, ont désigné vendredi, lors d'un vote, Abdel Hamid Dbeibah comme Premier ministre intérimaire, qui aura pour tâche de préparer les élections prévues en décembre 2021.

M. Dbeibah ainsi que les trois membres du Conseil présidentiel désignés avec lui devront "réunifier les institutions de l'Etat et assurer la sécurité" jusqu'aux élections.

Réunis depuis lundi près de Genève , les 75 membres du Forum du dialogue politique libyen (FDPL) ont voté en faveur de la liste d'Abdel Hamid Dbeibah avec 39 voix sur 73.

Le Premier ministre désigné devra "dans un délai ne dépassant pas 21 jours, former son cabinet", a expliqué l'émissaire par intérim de l'ONU en Libye Stephanie Williams.

Il disposera de 21 jours supplémentaires pour obtenir le vote de confiance au Parlement, ce qui mène, au maximum, au 19 mars, a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.