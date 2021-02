Moussa Faki Mahamat a été réélu, samedi, pour un mandat de quatre ans à la tête de la Commission de l'Union africaine (UA), lors de la 34è session ordinaire du Sommet de l’UA par visio-conférence à Addis Abeba, a indiqué sa porte-parole, Ebba Kalondo.

Les travaux de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA se sont ouverts par visio-conférence à Addis-Abéba, sous le thème : "arts, culture et patrimoine : des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons ".

Cette session, de deux jours, devra suivre un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réponse de l’UA à la pandémie du coronavirus en Afrique.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui prend part en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du sommet, a appelé au renforcement de la solidarité continentale et mondiale et à l'unification des efforts communs pour lutter contre la pandémie Covid-19, mettant l'accent sur la nécessite de permettre aux pays pauvres d'accéder aux vaccins pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire qui affecte les efforts de relance du développement.